Linda Hardy (Demain nous appartient) : En bikini sous la douche, elle est canon

Alors que de nombreuses stars du petit écran sont en vacances, Linda Hardy travaille en cette saison estivale. L'actrice de 44 ans est actuellement sur le tournage de Demain nous appartient (TF1) à Sète où elle est notamment entourée de Lorie Pester (Lucie Salducci) et d'Esther Valding (Garance). Et si elle ne chôme pas, notre Miss France 1992 a tout de même profité d'une petite baignade où le maillot de bain sexy était de sortie.

C'est sur son compte Instagram que Linda Hardy a publié une photo où elle s'affichait en bikini sous la douche. Prise par Juliette Tresanini - qui incarne Sandrine Lazzari dans la série de TF1 – il y a deux semaines, l'image est devenue virale très rapidement. Et pour cause, Linda Hardy dévoilait sa silhouette de rêve et sa taille de guêpe. "Elle me manque cette douche en extérieure. Pas toi ma Juju ? Et le sauna et le jacuzzi...", écrivait-elle en légende avec humour.

Totalement sous le charme et conquis par cette photo, les internautes n'ont pas manqué de complimenter Linda Hardy. "Tu es un rayon de soleil, toujours au Top"; "Wouah, une vrais miss beauté" ; "Trop belle vraiment", pouvait-on lire dans les commentaires.