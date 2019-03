Line Renaud, Muriel Robin et Nikos Aliagas stars du Salon du livre

Jusqu'au lundi 18 mars, les lecteurs peuvent se rendre à la 39e édition de Livre Paris. Une édition où l'on peut retrouver, à côté des écrivains qui ont marqué l'année, les nouvelles voix de la littérature et de la bande-dessinée, francophones et européennes. Mais aussi des stars des médias, du cinéma ou de la télé...

Dans les allées du Salon, on a ainsi pu voir Line Renaud, toujours très populaire et très sollicitée pour des photos ou des dédicaces, elle qui présentait le livre Mes années Las Vegas. Un peu plus loin, son amie Muriel Robin, elle aussi très appréciée du grand public, a signé des exemplaires de son autobiographie Fragile. On a aussi pu apercevoir l'animateur de The Voice, Nikos Aliagas, très souriant et disponible pour parapher des copies de son ouvrage photographique L'épreuve du temps. Parmi les autres stars, il fallait également compter sur Michel Drucker, Anny Duperey, Isabelle Carré, Eric Antoine, Emmanuel Petit ou encore Kevin Razy, Josiane Balasko, Philippe Manoeuvre, Cali...

Du côté des stars de l'édition, les lecteurs étaient ravis puisqu'ils ont pu rencontrer Douglas Kennedy, Amélie Nothomb, Michel Bussi ou encore Aurélie Valognes...

A noter que cette 39e édition est également placée sous le signe de la jeunesse, avec une programmation renouvelée, des ateliers toujours plus nombreux et diversifiés et, pour la première fois, des rendez-vous participatifs, ouverts au public, faisant la part belle aux jeunes lecteurs ainsi qu'aux auteurs et aux professionnels de demain.