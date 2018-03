Line Renaud, ses obsèques étonnantes : Ce dont elle rêve pour ses funérailles

À l'instar d'Alain Delon qui dit vouloir être enterré à Douchy (Loiret) avec ses chiens ou de Brigitte Bardot qui reposera à la Madrague, Line Renaud commence elle aussi à préparer ses obsèques. Même si la comédienne de 89 ans n'est pas prête à passer l'arme à gauche, loin de là, elle a entamé une réflexion autour de ses funérailles. C'est ce qu'elle révèle dans un livre d'entretiens, À la vie, à la mort, que Catherine Ceylac publiera ce 14 mars.

Comme plusieurs personnalités, Line Renaud a accepté de se confier à la célèbre animatrice de l'émission Thé ou Café sur le sujet en tabou de la mort. Et son regard, lucide et sans détour, sur les funérailles auxquelles elle a assisté, laisse pantois. "Je vais souvent aux enterrements, et je les trouve un peu longs, avoue-t-elle selon des propos rapportés par Télé Loisirs qui publie des extraits d'À la vie, à la mort. Il faudrait faire plus court. Le plus beau auquel j'aie assisté ? Celui d'Henri Salvador, je crois. Catherine, sa femme, avait bien fait les choses, à l'église de la Madeleine. C'était formidable, pas triste."

Ancienne star du music-hall, actrice de renom, Line Renaud a déjà une idée de ce à quoi ses obsèques pourraient ressembler. "Moi, si je pouvais choisir, ce serait une cérémonie avec du jazz, à la Nouvelle-Orléans. Je ne l'ai indiqué à personne, mais c'est ce qui me plairait le plus. Je ne sais pas si c'est possible", a confié celle qui a récemment inauguré une rue à son nom à Las Vegas. Et d'ajouter : "Il va falloir que je m'occupe de tous ces détails. Comme pour un spectacle, il faut peut-être laisser des consignes, établir un fil conducteur, aller dans le détail."

À l'image des dernières funérailles auxquelles elle a assisté, celle de son filleul Johnny Hallyday, Line Renaud compte bien réussir son final et sortir par la grande porte !