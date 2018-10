Lio (DALS 9), agacée par les rumeurs de bagarre avec Pamela Anderson, réagit

Le 20 octobre dernier, la chanteuse Lio était la 4e personnalité à être éliminée de Danse avec les stars 9 sur TF1. Si la star de 56 ans avait déjà assuré sur son compte Instagram ne pas en vouloir à l'émission, elle n'a pas pour autant su faire taire les rumeurs... notamment celle indiquant qu'elle en serait venue aux mains avec Pamela Anderson après que celle-ci, blessée, a obtenu un forfait exceptionnel empêchant sa sortie samedi dernier.

Histoire de venir à bout de cette rumeur, Lio et son manager Ludovic Martin ont décidé de publier un communiqué de presse officiel. "Lio ne reviendra pas sur les contre-vérités qui circulent depuis plusieurs jours concernant sa participation au programme Danse avec les stars. Il est tout de même risible de lui prêter une bagarre avec Pamela Anderson qui n'était pas présente", pouvait-on lire une fois pour toutes. Et le communiqué de poursuivre : "En revanche, Lio ne laissera personne dire que son départ de DALS était programmé. Il en va de son intégrité et de celle de son partenaire de danse Christian Millette."

Lio est en effet devenue très proche de son danseur Christian. Pourtant, leurs débuts dans la compétition avaient été difficiles comme elle l'a confié à nos confrères de Toute la télé : "Dès nos premiers échanges, je me suis dit qu'il avait un cerveau connecté avec son coeur et une grande tenue, ce qui est bien vu que je suis une grande émotive", a-t-elle déclaré en préambule avant d'entrer dans le vif du sujet. "On a commencé à danser et lorsqu'il y a eu un rapprochement, j'ai eu envie de vomir. Je me suis aperçue que je n'étais plus capable d'une proximité avec un partenaire. Je suis tellement habituée à être seule."

