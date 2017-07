Loana battue par son père : "Je me suis rebiffée contre lui et je l'ai frappé"

Le 30 août 2017, Loana fêtera ses 40 ans. À cette occasion, la gagnante de Loft Story (2001) est revenue sur son enfance pour le magazine France Dimanche. Elle a notamment évoqué la violence de son père.

C'est à 10 ans que le cauchemar a débuté. Le paternel perd son emploi, le manque d'argent se fait sentir et le fait de ne plus être celui qui nourrit sa famille le ronge. Il se met à boire. C'est la descente aux enfers. "Il est alors devenu extrêmement violent. Avec maman d'abord. Je me souviens de plusieurs épisodes traumatisants, à l'image de ce jour où elle est venue me chercher à la sortie de l'école avec le nez cassé, la mâchoire fracturée et un traumatisme crânien. Elle pissait le sang, c'était atroce", se souvient celle qui a récemment trouvé l'amour, presque trente ans après les faits.

Quelques mois plus tard, la mère de Loana quitte le foyer. La haine du père se reporte sur la fille : "Il me collait des baffes et me faisait répéter : 'Plus tard, je serai une pute comme ma mère !' Lui aussi a été un enfant battu, mais s'il a voulu m'endurcir en agissant ainsi, c'est raté, il n'a fait que m'affaiblir et me faire perdre confiance en moi."

Les années passent, la situation empire. Seule différence, Loana est plus grande, plus forte et ose se rebeller. "À 16 ans, n'en pouvant plus, un soir, je me suis rebiffée contre lui et je l'ai frappé. Fou de rage, il est allé fumer une cigarette sur le balcon, et, à l'oeil noir qu'il me jetait, je savais qu'à son retour, c'était fini pour moi, j'étais morte", se souvient-elle. Effrayée, Loana s'est donc enfuie "en plein mois de décembre, en chemise de nuit", allant trouver refuge chez sa maman. Une mère qu'elle ne quitte plus aujourd'hui et avec qui elle partage tout, les joies comme les peines.