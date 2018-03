Loana en couple avec un dealer : Le jour où la police a débarqué chez eux

Si dure est la nuit, si tendre est la vie (Plon) est le deuxième ouvrage de Loana. Sorti jeudi 1er mars 2018, celui-ci recèle de nombreuses informations sur la gagnante de Loft Story. Après que le magazine ELLE a diffusé un premier extrait concernant le rapport passé de la star avec la drogue, le site de l'hebdomadaire Télé Star, qui s'est procuré le livre, en a publié un second. Celui-ci revient sur la période lors de laquelle la quadragénaire a vécu une histoire d'amour avec un dealer.

L'homme en question s'appelle Raph et c'est par amour pour lui que Loana a consommé de la cocaïne. Elle explique : "Bien sûr que je l'aime et si m'accorder à son rythme de vie et sacrifier aux mêmes dérives constituent une façon de le lui prouver, ne dois-je pas céder ? Je flanche. Et pour lui faire plaisir je romps mon pacte, prends une ligne avec lui pendant la semaine, parfois deux. En étant certaine de réussir à m'arrêter quand je le veux."

Evidemment, Loana est devenue accro et a bien conscience que c'était "par volonté de le garder" qu'elle a plongé. Devenue dépendante, la maman de Mindy ne se doutait pas que son chéri de l'époque avait fait de la drogue son métier. Ce dernier lui avait fait croire qu'il travaillait dans l'immobilier. La surprise a donc été totale lorsqu'un matin la police a débarqué. Elle se souvient : "Quand je le vois partir toute la journée et rentrer le soir, des horaires de bureau en somme, je le crois à son boulot - l'immobilier, m'a-t-il dit. Aussi, lorsque la police débarque un jour à 7h du matin rue de Chaillot, le ciel me tombe sur la tête : j'apprends qu'il est un dealer."

Sortie de cet enfer mais aussi de celui de l'alcool, Loana renaît de ses cendres. Pour preuve, elle a bien changé et s'affiche à présent plus resplendissante que jamais.