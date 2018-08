Loana en lingerie : Sa "petite vidéo drôle et mignonne"

Loana n'en finit plus de se dévoiler sous toutes les coutures. Depuis qu'elle a subi sa sleeve gastrectomie, opération consistant à retirer 75% à 80% de l'estomac, en juillet 2017, la gagnante de Loft Story 1 (M6, en 2001) a perdu plus de 30 kilos. Un soulagement pour celle qui avait dépassé les 120 kilos. Elle n'hésite donc plus à mettre en avant sa nouvelle silhouette sur Instagram.

Dimanche 5 août 2018, la belle blonde de 40 ans s'est par exemple dévoilée en petite lingerie rose. Son prétexte ? Souhaiter beaucoup d'amour à ses abonnés. "Petite vidéo drôle et mignonne : Il suffit de dire 'Love' et tout devient rose et magique... !! Comme quoi, tout peut arriver .. Un peu d'amour à tous et plein de bonheur à partager ( sans modération ).. Bisous à tous", a-t-elle légendé une vidéo dans laquelle elle apparaît avec un filtre rose, en train de bouger sur une petite musique romantique. Loana aurait-elle retrouvé l'amour ? Mystère pour le moment.