Loana entièrement nue : une incroyable photo dévoilée !

Un bien joli souvenir dont elle se souvient en légende : "Shooting de rêve au Sénégal au pied d'un baobab fait par le photographe Philippe Warrin qui a su me sublimer durant des années." Un "petit hommage perso" pour Loana qui tient également à partager cette photo qu'elle "aime beaucoup" et qu'elle qualifie de "nature et sauvage".

Philippe Warrin a photographié Loana à plusieurs moments de sa carrière de star du petit écran. Nue au Sénégal ou encore en veste à maxi décolleté, la jeune femme se dévoile toujours plus sensuelle devant l'objectif du professionnel. Et elle n'est pas la seule : Karine Ferri, Sonia Rolland, Flavie Flament, Adriana Karembeu, Elodie Frégé, Jenifer, Ingrid Chauvin... Toutes ont pris la pose devant Philippe Warrin pour un résultat époustouflant.