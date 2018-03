Loana, sa relation avec un caméraman des Anges : "Ça a fait polémique"

Loana continue son marathon promotionnel pour promouvoir sa nouvelle autobiographie, Si dure est la nuit, si tendre est la vie (éditions Plon). De passage chez nos confrères de Télé Loisirs, la star de 40 ans a révélé qu'elle avait entretenu une relation sentimentale pendant sa première participation aux Anges de la télé-réalité sur NRJ12.

Interrogée sur un passage de son livre où elle évoque "une relation" durant le deuxième édition du programme, Loana a révélé : "Je n'ai pas eu de relation avec un autre Ange, j'ai eu une relation avec quelqu'un de la production. Ça a provoqué quelques problèmes. Je ne suis jamais sortie avec un Ange, c'est pas que je ne voulais pas, ils me plaisaient beaucoup mais voilà j'ai fait ce qu'on ne doit pas faire en principe. Ça a fait une petite polémique, pas grand monde le savait. J'ai eu un petit béguin pour l'un des caméramans, peut-être parce qu'il était là, parce qu'il nous suivait, parce que c'était quelqu'un qui voyait autre chose que ce qui était filmé."

La veille, alors qu'elle répondait aux questions d'Anne-Elisabeth Lemoine dans C à Vous sur France 5, Loana révélait qu'elle n'avait jamais souhaité revoir les images de son passage dans Loft Story en 2001. "Je n'ai pas encore regardé les cassettes du Loft parce que, quand je me vois pleurer, j'ai encore envie de pleurer, parce quand je me vois rire j'ai envie de rire, parce que ça fait bizarre de se voir vivre." Et d'ajouter sur la raison d'être de son livre qu'elle espère devenir un succès en librairie : "Ma vie, c'était un puzzle, quand on la regarde, les gens avaient un petit bout de quelque chose et un petit bout d'autre chose, même moi, dans ma vie, c'était un puzzle. Faire le livre, ça a permis de tout remettre en place. Je peux expliquer pour moi mais ça peut être un témoignage pour beaucoup, je suis l'exemple à ne pas suivre", avait-elle indiqué avec franchise.