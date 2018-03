Loana : 17 ans après, elle ne veut toujours pas revoir les images de Loft Story

Mardi 6 mars 2018, Loana était l'invitée d'Anne-Elisabeth Lemoine dans C à vous sur France 5 afin de faire la promotion de sa nouvelle autobiographie Si dure est la nuit, si tendre est la vie (éditions Plon). Lors de ce passage télé, la star de 40 ans a révélé qu'elle n'avait jamais revu les images de Loft Story, l'émission qui l'a fait connaître en 2001.

"Je n'ai pas encore regardé les cassettes du Loft parce que, quand je me vois pleurer, j'ai encore envie de pleurer, parce quand je me vois rire j'ai envie de rire, parce que ça fait bizarre de se voir vivre", a en effet avoué l'icône de télé-réalité, dix-sept ans après son incroyable médiatisation qui avait suscité l'intérêt de millions de Français. Il faut dire également que Loana semble de plus en plus tournée vers l'instant présent et la réalisation de ses projets professionnels. "Il m'a fallu dix-sept ans pour comprendre ce qu'était le mot bonheur. (...) Je dirais que je ne changerais rien à ma vie, mais je ne voudrais pas repasser par toutes ces étapes", a-t-elle indiqué en début d'entretien.

Aujourd'hui, enfin loin de ses anciens démons qui l'ont poussée vers la drogue, l'alcool et les tentatives de suicide, Loana profite de ce que la vie a à lui offrir et n'hésite pas à se raconter pour empêcher des jeunes gens de commettre les mêmes erreurs qu'elle. "Ma vie, c'était un puzzle, quand on la regarde, les gens avaient un petit bout de quelque chose et un petit bout d'autre chose, même moi, dans ma vie, c'était un puzzle. Faire le livre, ça a permis de tout remettre en place. Je peux expliquer pour moi mais ça peut être un témoignage pour beaucoup, je suis l'exemple à ne pas suivre", a-t-elle indiqué avec franchise.

