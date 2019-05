Loana : Son tendre message à sa fille Mindy pour la fête des Mères

Au lendemain de la fête des Mères, Loana a décidé d'avoir une pensée pour sa fille Mindy – laquelle est devenue à son tour maman d'une petite Maelysse en juin 2017 – avec qui elle n'entretient plus de relation.

Sur Instagram, la star de télé-réalité de 41 ans a posté ce lundi une photo d'elle et sa fille il y a vingt et un ans, quelques mois après la naissance de la petite fille. En légende de la photo montrant son bébé endormi contre sa poitrine, Loana a commencé : "Hier, c'était la fête des Mères... Journée un peu spéciale où j'adore pouvoir dire encore plus à ma maman combien je l'aime et un pincement au coeur car c'est aussi un peu ma fête... J'avais 20 ans, elle s'appelle Mindy... Elle adorait dormir contre mon coeur... Et j'aurais voulu que le temps s'arrête."

Et Loana de poursuivre en parlant du présent : "Elle a 20 ans aujourd'hui (le même âge que moi sur cette photo) et souhaite vivre une vie normale, calme et sereine... Je respecte son souhait, je le comprends et c'est pour cela que je ne l'évoque jamais et non pas parce que je renie notre histoire, même hors normes soit-elle, c'est la nôtre, donc je vous demande d'arrêter de me juger ou de spéculer sur ce sujet... Ça ne regarde que Mindy et moi... Il n'y aura aucune médiatisation nous concernant : c'est notre histoire à nous... J'espère que vous comprendrez qu'il y a des moments de bonheur qu'on préfère vivre égoïstement... Pour que rien ni personne ne les altère... Gros gros bisous pleins d'amour."

La veille, elle écrivait à l'attention de sa maman en légende d'un "patchwork" de photos : "Toujours à mes côtés !! Dans tous les moments de ma vie... Mon soutien, mon pilier, ma raison d'avancer et de me surpasser... À ma petite Maman que j'aime."