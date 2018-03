Loana, son terrible récit sur son ex: "Il se jette sur moi, me tire les cheveux"

Mercredi 28 février 2018, le magazine ELLE faisait beaucoup parler en dévoilant la couverture de son numéro à paraître le 2 mars. Sur celle-ci, on découvrait la star de télé-réalité Loana, transformée et très amincie. Le populaire féminin a également dévoilé des extraits saisissants du deuxième livre de la célèbre blonde, Si dure est la nuit, si tendre est la vie (Plon, à paraître ce 1er mars).

Dans ce nouveau livre, la gagnante de Loft Story (M6) évoque notamment le début de ses ennuis, quand elle a rencontré un certain Raph en 2006, un dealer – elle ne connaissait pas cet aspect de ses activités au début de leur idylle – qui l'a fait sombrer. "Il me répète que je suis une princesse, loue mon parcours magnifique (...) Il comble ma solitude, mais aussi le manque de confiance qui m'empoisonne la vie", raconte-t-elle avant d'en venir à la partie sombre de cette histoire, après que Raph a emménagé chez elle rue de Chaillot et alors qu'il ne cache plus son addiction à la cocaïne : "Je succombe en prenant quelques grammes de poudre le week-end, avant de sortir en boîte, histoire de me sentir en forme et en phase avec lui." Une consommation qui devient vite régulière et qui, par ses effets, la rend parano et l'éloigne progressivement de ses proches. Il a fallu que la police débarque chez elle pour que Loana se rende compte que Raph n'était pas qu'un simple consommateur - c'était un dealer.

Je vais te faire vivre l'enfer...

L'apogée de son calvaire intervient quand, un soir, une altercation physique se produit avec son petit ami... devant un épisode de Dr House. "Ses pupilles se dilatent. Son rire est terrible et machiavélique (...) Il se jette sur moi, me tire les cheveux, saisit ma tête qu'il se met à taper sur ses genoux. Il tient en main une énorme touffe de mes cheveux." Loana a alors trouvé refuge chez une voisine et, plus tard, face à des enquêteurs, elle a entendu de la bouche de celui qu'elle aimait : "Tu n'es qu'une pute ! Quand je pense que tu as cru que je t'aimais, mais jamais, jamais de la vie. Je me suis forcé à rester avec toi. Je vais te faire vivre l'enfer, tu ne seras jamais tranquille. Tu n'es qu'un déchet."

Raph aurait escroqué entre 100 000 et 150 000 euros à Loana, laquelle a évidemment porté plainte. Mais ce n'était pas pour autant la fin de sa descente aux enfers rythmée par les escroqueries et les mauvaises rencontres...

Des extraits choc à propos de son ancienne addiction à la drogue et sa relation avec sa fille Mindy ont aussi été dévoilés.