Loana, très amincie : Sa dernière photo interpelle !

Loana est très active sur ses réseaux sociaux.

Ce 23 août 2018, en direct de Vence dans le sud de la France où elle vit avec sa maman, la gagnante de Loft Story aujourd'hui âgée de 40 ans a publié un nouveau selfie qui a beaucoup plu à ses admirateurs. Sur celui-ci, la maman de Mindy et grand-mère de Maelysse est apparue très amincie... et visiblement épanouie.

"Un petit coucou pour vous souhaiter une bonne journée... Je vous embrasse fort", a-t-elle écrit en légende du cliché estival la montrant naturelle, légèrement bronzée, sans ses extensions. Un cliché qui a inévitablement attiré de très nombreux commentaires. "Quelle transformation !!! Bravo", "Sublime j'ai l'impression de te revoir il y a quelques années en arrière au temps de Loft Story", "Garde tes cheveux comme ça !!! Omg comme avant ! Ce beau visage m'avait manqué !!! Tu es magnifique", pouvait-on lire dès les premières réactions.

Forte de cette nouvelle dynamique dans sa vie, gageons que la jolie blonde trouvera bientôt un chéri pour l'accompagner au quotidien. Interrogée il y a quelques semaines par Var Matin, Loana avait commenté à ce sujet : "Côté coeur, il ne se passe rien depuis 2015. Je crois que j'ai peur d'être avec quelqu'un qui serait avec moi pour de mauvaises raisons. Je ne veux plus d'un amour à sens unique (...) L'homme qui partage ma vie peut faire ce qu'il veut. J'ai beaucoup appris avec le temps et j'ai cessé d'être jalouse. Étant tombée sur quelqu'un qui l'était, j'ai compris. J'ai compris le mal qu'il me faisait et le mal qu'il se faisait. Aujourd'hui, une belle histoire d'amour, j'en ai besoin, ça me manque. Mais peut-être que les hommes ont peur de moi ? Je ne me fais jamais aborder."

Patience, Loana !