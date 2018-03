Loana, "une victime qui veut faire le buzz" : Son ex l'attaque pour diffamation

Pour rappel, Loana a publié le 1er mars 2018 un nouveau livre autobiographique baptisé Si dure est la nuit, si tendre est la vie. L'occasion pour elle de multiplier les interviews et de faire la couverture du magazine ELLE. Elle y apparaissait incroyablement amincie et chic. Sur Facebook, Fred Cauvin n'avait alors pas manqué de féliciter son ex pour cette "belle revanche" face à "toutes les personnes qui ont pu la critiquer physiquement".

Seulement, depuis, il aurait indiqué, en réponse à certaines questions d'internautes, que la couverture du magazine ainsi que celle du livre de son ex étaient retouchées - fait que la principale intéressée avait formellement nié. Des propos qui auraient été publiés sur Instagram et partagés par la belle blonde de 40 ans sur son compte, mais qui restent introuvables sur le compte officiel de Fred Cauvin.

De violents SMS

Toujours sur le même post, l'ancienne star de télé-réalité a dévoilé des captures d'écran de SMS d'un certain "Didou", qui semble être le surnom de Frédéric comme l'indique la photo. Ce dernier y annonce son intention de porter plainte "pour diffamation et pour la photo" de lui qui se trouve dans le carnet photo du livre de Loana. Et de s'attaquer de manière virulente au physique de la jeune femme, estimant qu'elle est "moche comme un pou".

Enfin, sont par la suite évoquées les différentes tentatives de suicide de Loana. "Suicide-toi vraiment. J'ai honte d'avoir partagé ta vie", peut-on par exemple lire. Des propos très violents qui nous font nous demander ce qu'il s'est passé entre eux pour que Fred entre dans un tel état de rage.

Loana n'a pas apporté la réponse, mais a réagi à ces messages en légende : "Je n'en peux plus, ça me détruit : menaces, insultes... C'est ce que je reçois depuis une semaine et qui me rend malade. Invivable, inhumain, inacceptable... Je n'arrive pas à comprendre mais c'est bien réel... C'est au-delà de tout ce que personne ne peut supporter... Je voulais passer à autre chose en faisant mon livre, tourner la page sur mon passé et commencer une vie nouvelle..."

De son côté, Fred Cauvin avait réagi une première fois en écrivant sur Facebook, en réponse à un internaute qui se demandait s'il était bien le fameux "Didou" : "Bien sûr que non, c'est une fois de plus pour faire parler d'elle, pour faire du buzz. On ne sait même pas c'est qui ce Didou."