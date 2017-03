Logan : Hugh Jackman est un Wolverine à cran face à une fillette énigmatique...

L'infatigable Hugh Jackman endosse de nouveau le costume Wolverine. Ou plus précisément celui de Logan. Après pas moins de huit apparitions de Wolverine au cinéma (six films X-Men, deux autres centrés sur son personnage), revoici la star australienne et ses griffes en adamantium dans Logan. Si le héros est manifestement abîmé par la vie et à cran, il va trouver à ses côtés une jeune fille aussi inquiétante que fascinante : l'épatante Dafne Keen vue dans The Refugees. Dans un extrait, on peut voir que la fillette a elle aussi traversée des épreuves...