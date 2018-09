Lola Marois en petite culotte pour une soirée sexy : Ses fans s'extasient !

L'été n'est pas encore tout à fait terminé malgré la rentrée. Heureusement, Lola Marois est là pour nous le rappeler, non sans humour et une petite dose de sexy. Sur Instagram, ce samedi 1er septembre 2018, la belle comédienne a posté une photo qui a beaucoup fait réagir ses aficionados. La chérie de Jean-Marie Bigard pose à la fenêtre d'un appartement parisien localisé "chez ta mère" (c'était la partie humour), tout simplement vêtue d'une petite culotte noire avec un chemisier léger et décolleté. Cigarette à la main, elle immortalise sa soirée avec une haute dose de sensualité. "La nuit je mens", écrit-elle en légende pour conclure, en reprenant le titre d'un fameux morceau d'Alain Bashung.

Dans les commentaires, ses fans n'ont pas manqué de réagir et de s'extasier devant l'actrice de Plus belle la vie. "Au top comme d'hab", "Beauté fatale", "Magnifique", "Superbe", "So Sexy", "Quelle bombe sublime et adorable", "Moi je dirais plus Sharon stone !! Le film basic instinct était fait pour vous", peut-on lire parmi les messages adressés celle qui ne rate jamais une occasion de faire grimper la température sur le réseau social.