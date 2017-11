Lola Marois, topless pour faire la pub de la "médecine esthétique" comme Nabilla

Lola Marois adepte de la chirurgie esthétique ? Apparemment oui, à l'en croire. Mais attention, pas n'importe quelle chirurgie ! Sur Instagram, la chérie de Jean-Marie Bigard a posté une étonnante photo d'elle topless. Et les observateurs n'ont pas manqué de le noter : l'actrice de 34 ans et écrivaine (elle vient de sortir son premier roman, Bad Girl) laisse échapper furtivement un téton – acte prohibé sur ce réseau social adepte de la censure expéditive.

En légende, Lola ne justifie pas l'apparition de ce bout de sein, dont on ignore si elle est due à un acte volontaire ou pas. Mais elle vante les mérites d'une médecine esthétique – le mot chirurgie n'est pas employé – qui fait son bonheur et se pratique à la Clinique Lutétia, une enseigne qui se dit "spécialiste de la médecine douce et non invasive" et propose pêle-mêle des peelings, de l'épilation laser, mais aussi des injections de Botox et de la photothérapie par LED.

"Mes chéris, vous voulez un joli teint, une belle peau sans imperfections, masquer les ridules et signes du temps ? Go to @lutetia_paris la Clinique Lutétia, 4 rue Brunel Paris 17e ! Des professionnelles de la beauté vous bichonnent avec les toutes dernières techniques de médecine esthétique, peeling. Prenez soin de vous !", écrit la jeune femme, absolument radieuse sur sa photo.