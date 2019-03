Lorie Pester à l'Elysée : Sa nouvelle victoire contre sa maladie, l'endométriose

Quand elle s'engage, Lorie Pester fait les choses jusqu'au bout ! Depuis qu'elle a révélé être atteinte d'endométriose (une maladie qui provoque de très fortes douleurs et engendre des problèmes de fertilité) en septembre dernier, l'ex-star de Demain nous appartient (TF1) parle ouvertement de son combat, notamment via son autobiographie baptisée Les Choses de ma vie (éditions Ipanema). Voulant devenir mère, elle a dû s'envoler jusqu'en Espagne pour congeler ses ovocytes. Une pratique qui n'est pas encore autorisée pour toutes les femmes en France. Cette dernière aurait d'ailleurs dû être étudiée en vue d'une loi depuis l'an dernier. Fort heureusement, grâce à l'engagement de Lorie Pester, les choses pourraient changer prochainement.

Et pour cause, Lorie Pester a remporté une nouvelle victoire en se rendant à l'Elysée le 1er mars 2019. Après un entretien avec Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé, l'actrice a pu rencontrer Marie Fontanel, la conseillère des Solidarités et Santé du président de la République. "Nous avons évoqué les travaux en cours au ministère pour une meilleure prise en compte de l'endométriose ainsi que les perspectives de la révision de la loi bioéthique au cours de laquelle sera débattue la possibilité de conserver ses ovocytes. Une belle rencontre avec une femme concernée par nos problèmes", a-t-elle déclaré via Instagram Stories.

Voilà de quoi rendre fière Lorie Pester qui voit actuellement la vie en rose ! Ayant retrouvé l'amour dans les bras d'un homme, sur lequel elle garde le mystère, l'actrice et la chanteuse est très optimiste pour son avenir. "Ça fait un an qu'on est ensemble donc voilà, mais j'espère bien et je pense que c'est bien parti pour que ce soit l'exception", avait-elle déclaré en novembre dernier lors d'une interview sur le plateau de l'émission Je t'aime etc., après avoir révélé être en couple à Purepeople.