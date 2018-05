Lorie Pester : Pourquoi elle va s'absenter de Demain nous appartient !

Les fans du personnage Lucie Salducci, dans Demain nous appartient (TF1), risquent d'être un peu déçus. Au cours d'une interview pour nos confrères de Télé Star, son interprète Lorie Pester a révélé qu'elle serait absente de la série pendant un temps.

La raison ? L'emploi du temps surchargé de l'actrice et chanteuse qui se produit ce jeudi 31 mai 2018, à l'Olympia. "Je n'ai plus une minute à moi. Pour le mois de mai, j'avais demandé des semaines off à la production de la série pour bosser ce concert car je ne pouvais pas tout faire. Les auteurs ont écrit en fonction et Lucie, dans DNA, va partir en stage 'explosifs et armes lourdes'", a confié Lorie.

Mais que les téléspectateurs se rassurent, la belle blonde de 36 ans fera son retour dans Demain nous appartient aux côtés d'Ingrid Chauvin ou Alexandre Brasseur. Pour l'heure, elle ne se voit pas quitter cette belle famille : "Nous sommes une famille, certains acteurs et personnes de la production viendront même ce jeudi 31 mai à l'Olympia pour voir mon show."