Lou Doillon a hérité des jambes interminables de sa mère Jane Birkin

La Fête des mères est l'occasion d'envoyer de tendres messages à sa maman. Les stars françaises n'ont pas manqué ce rendez-vous et sur Instagram, les posts avec de jolies photos sont légion. Laura Smet a fait l'éloge de sa maman Nathalie Baye mais Lou Doillon n'a pas raté l'occasion non plus. Celle qui a dévoilé un troisième album, Soliloquy, a publié une série de clichés sublimes et précisé leurs légendes : "1/Mama and I by Kate Barry 2/Mama, Kate, Charlotte and I by JL Sieff 3/M and I by T. Richardson"