Laura Smet : Douce déclaration d'amour à sa mère Nathalie Baye

Dans ce film sorti en 2002, Nathalie Baye joue avec Jean-Pierre Bacri un couple sans histoire qui habite une maison en région parisienne. Dans la maison voisine s'installent François et Edith avec qui les relations vont se nouer et se compliquer...

Si cela a mis du temps, Laura Smet et Nathalie Baye travaillent de plus en plus souvent ensemble. On les a vues dans un épisode de Dix pour cent, Les Gardiennes mais également pour le court métrage de Laura, intitulé Thomas. "C'est une grande chance de pouvoir diriger une actrice comme ça. Pour moi, c'est juste la plus grande comédienne française", expliquait-elle sur Europe 1 avant le tournage. Elle admettait même que, plus elle en parle, plus elle "stresse" de collaborer avec une telle comédienne. Précisant ensuite : "On s'entend vraiment bien dans le travail, peut-être même mieux que dans la vie privée."

Néanmoins, dans sa vie personnelle, Nathalie Baye a toujours été présente pour sa fille et elle l'a soutenue plus que jamais face à la dépression en 2007 et la disparition de son père Johnny Hallyday en 2017. Elles font l'éloge l'une de l'autre par médias interposés ou sur les réseaux sociaux. Ainsi, dernièrement, c'est l'actrice de 70 ans qui a posté une superbe photo de sa fille, mariée à Raphaël Lancrey-Javal, en écrivant : "Ma Laura il y a quelques années @sylviagalmot"