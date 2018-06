Louane a-t-elle pris la grosse tête ? Ce que ses amis "acceptent très mal"...

Louane est l'une des stars françaises qui ont le plus le vent en poupe. Tout lui réussit, de la musique au cinéma en passant par les amours, ce qui pourrait lui faire tourner la tête... Il arrive d'ailleurs que ses amis lui reprochent son comportement... et surtout ses absences !

En effet, interrogée par Thierry Demaizière pour Sept à huit, la star de 21 ans révélée par The Voice 2 (en 2013 sur TF1) a avoué que ses proches pouvaient parfois lui formuler quelques remontrances.

"Les retards par exemple. Les retards c'est des choses que mes amis acceptent très mal. Ça fait star, c'est horrible !", a-t-elle confié. Et la chanteuse et comédienne acclamée dans La Famille Bélier de poursuivre : "Moi j'aime pas du tout faire star, j'aime juste être normale. Sauf que parfois je suis sur une émission de télé, je leur dis que je termine à 20h et en fait je termine à 22h. Je les laisse en plan pendant deux heures parce que j'ai pas mon téléphone car je suis sur une émission et que je peux pas les prévenir... Je peux pas faire autrement, alors ils m'en veulent !"

Consciente des petites contrariétés qui peuvent naître de ces situations du quotidien, Louane met un point d'honneur à faire oublier très vite ces rendez-vous manqués. "J'essaie de me faire pardonner, on boit des coups, j'essaie de gérer la situation... Effectivement dans ces moments-là, on peut me dire 'Lou t'abuses'. Oui, j'abuse, désolée."

