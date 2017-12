Louane amoureuse ? "Dans ce domaine, je vais très bien en ce moment..."

À 21 ans, Louane Emera fait preuve d'une maturité impressionnante. Il suffit de lire la superbe interview qu'elle a accordée à Paris Match pour s'en rendre compte. L'artiste y évoque avec beaucoup de pudeur le souvenir de ses parents, décédés à quelques mois d'intervalle avant et après sa participation à The Voice en 2012 ; et c'est avec fierté que Louane nous parle de ses quatre soeurs et de son frère, avec lesquels elle partage des liens "très simples et très beaux". C'est avec la même pudeur que Louane aborde le thème des relations amoureuses.

Raté pour le prince

Quand elle avait 6 ans, Louane voulait épouser le prince Harry et devenir une princesse. Raté, voilà que l'un des célibataires les plus prisés du gotha est fiancé à l'actrice Meghan Markle. Heureusement, Louane était déjà passée à autre chose. Et visiblement, la jeune artiste serait amoureuse : "Il y a une seule chose que je peux vous dire, et rien de plus : dans ce domaine, je vais très bien en ce moment. C'est facile, c'est cool. L'amour est important."

Nous n'en saurons pas plus sur celui qui partage sa vie. Discrète sur sa vie privée, Louane consent tout de même à raconter aux lecteurs de Paris Match comment elle a trouvé ses marques à Paris, elle qui vient de la petite ville d'Hénin-Beaumont : "Je vis à Paris en coloc' avec l'une de mes amies de lycée. Elise et moi étions déjà ensemble en internat, au lycée. Je n'aurais aucun souci à vivre seule, mais tout est plus facile à deux."

Louane Emera a publié en novembre son second album, Louane, déjà écoulé à plus de 500 000 exemplaires et bien parti pour faire aussi bien que Chambre 12 et dépasser le million. La lauréate du César du Meilleur espoir féminin 2015 fera également son retour sur grand écran en 2018 dans Les Affamés de Léa Frédeval. Malgré cet incroyable succès, Louane garde la tête sur les épaules : "Je viens d'aider une copine à déménager ; elle est passée de 9 à 12 m2. Elle poursuit ses études, elle a deux boulots. Combien j'en vois qui rament, qui se battent au seuil de la pauvreté avec 3 euros par jour ! Moi, j'ai beaucoup de chance, je suis privilégiée."