Louis de Bourbon papa pour la 4e fois : Il présente son fils, Henri de Jésus

En février 2019, Louis de Bourbon, prétendant espagnol au trône de France, annonçait la naissance de son quatrième fils, Enrique (Henri en français). Lundi 15 avril 2019, un mois après l'accouchement de la princesse Maria Margarita, 35 ans, la famille royale a dévoilé la photo officielle du petit Henri de Jésus (2 mois), duc de Touraine. Henri n'est pas un prénom choisi au hasard, puisque sa naissance est intervenue à la veille de la mort d'Henri d'Orléans, le cousin français de Louis de Bourbon. Le duc d'Anjou, 44 ans, et son épouse (fille d'un puissant homme d'affaires vénézuélien) qui avait confié vivre une grossesse plus agitée que les précédentes, sont déjà parents d'Eugénie (12 ans) et des jumeaux Louis (duc de Bourgogne) et d'Alphonse (duc de Berry), qui ont tous deux 8 ans.

"Je suis très heureux, avec la princesse Marie-Marguerite, de vous présenter Henri de Jésus, duc de Touraine, entouré de sa soeur Eugénie et de ses deux frères, Louis et Alphonse", a indiqué Louis de Bourbon sur Twitter. Henri de Bourbon a vu le jour à New York, le 1er février 2019, à 13h05 GTM. Il pesait 4,200 kg et mesurait 53 centimètres à la naissance.