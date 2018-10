Louis Sarkozy, "forcé" par sa chérie, lance un appel au secours

C'est d'ailleurs au pays de Donald Trump que Louis et Natali se trouvaient au moment de la photo. Le couple de jeunes tourtereaux étaient en visite aux monts Adirondacks, un superbe massif montagneux situé dans le nord-est de l'État de New York. Sur son propre compte Instagram, Natali Husic a ironisé sur son séjour. "J'en ai fini avec la randonnée", a-t-elle écrit en posant une photo prise par son séjour. Ce qui fait rire sa belle-mère, Cécilia Attias. "Je vous aime les gars", a notamment commenté la maman de Louis Sarkozy qui semble plus que jamais fou amoureux de sa petite amie. Sur son post, le jeune homme avait inscrit le hashtag #wifey, un mot familier qui signifie affectueusement "ma petite femme" et se réfère à l'être que l'on aime plus que tout au monde.