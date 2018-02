Nicolas Sarkozy : Son fils Louis va prendre une autre nationalité !

Les enfants Sarkozy prennent leur envol. En attendant que Giulia, encore très petite, soit prête, Louis – le dernier issu de la relation passée de Nicolas Sarkozy et Cécilia Attias – prépare son avenir. Et celui-ci devrait se dessiner loin de la France. De l'autre côté de l'Atlantique à vrai dire...

Dans une interview accordée à Vice, le jeune homme de 20 ans s'épanche sur le tsunami médiatique qu'il a déclenché début février en confiant au Washington Examiner qu'il était favorable à la légalisation de toutes les drogues. Et au détour d'un énième argument pour défendre son point de vue, Louis lâche l'info : "J'entame les procédures pour devenir américain. Je vais donc devoir payer mes impôts ici et, comme tout bon citoyen, j'aimerais savoir où mes impôts vont aller."

Encore étudiant à New York, Louis Sarkozy compte bien poser ses bagages définitivement outre-Atlantique. Il faut dire que le garçon n'a jamais caché son affection pour le pays actuellement dirigé par Donald Trump. Formé dans un lycée militaire avant d'intégrer la NYU, la célèbre université de New York, en philosophie et en histoire de l'art, Louis Sarkozy avait déjà dit aimer les armes et souhaitait se diriger vers une carrière militaire, après avoir suivi sa mère Cécilia Attias pour éviter le tumulte lié à l'exposition médiatique de son père.