Loulou Robert "abusée et violée" : L'ancien mannequin partage son histoire

Avant d'écrire des romans, Loulou Robert, 26 ans, était mannequin. La fille du journaliste d'investigation Denis Robert accorde cette semaine une longue interview dans le magazine Elle pour lequel elle revient sur les accusations qu'elle porte contre le photographe de mode français David Bellemere.

À ses tout débuts, Loulou Robert n'a que 18 ans quand elle est envoyée en casting chez le photographe, très réputé. Il lui demande de se mettre nue. Il l'observe. Elle décroche le job. Quelques jours plus tard, le duo part en shooting près de Vichy. Petit à petit, il se rapproche, la touche et finalement la pénètre : "C'est là que tout vrille, se bloque, je ne peux plus revenir en arrière, raconte Loulou Robert. Il me prend mais je ne dis rien, je ne me débats pas, et je donne même le change, je souris, comme si tout allait bien." La jeune femme ne comprend pas ce qui lui arrive et ce manège se reproduira à chaque séance photos pendant les trois prochains mois. "Jusqu'au jour où, chez lui, il a un geste assez sale, et là, sans même comprendre, je me bloque. Je ne veux plus le revoir. C'est fini, je dis à mon agence que je suis mal à l'aide, que je préfère éviter de travailler avec lui, je les emmerde un peu, quoi."

LouLou Robert est consciente de la complexité de ce qu'elle dénonce. Elle n'a d'ailleurs pas souhaité porter plainte en raison de "cette zone grise" trop évidente. Elle a en revanche témoigné dans l'émission Stupéfiant !, l'émission de Léa Salamé sur France 2, qui enquêtait sur David Bellemere.

La consolation

Il lui a fallu du temps pour comprendre qu'en réalité, elle n'avait pas souhaité ces rapports sexuels et qu'ils lui avaient été imposées de manière insidieuse, par la situation, un jeu de pouvoir entre une star de la photographie et un jeune mannequin. Loulou Robert dit avoir eu le déclic en regardant le téléfilm La Consolation et une scène qui montre comment Flavie Flament a été abusée par David Hamilton. "C'est un abus et, pour moi, il y a eu viol mais un viol extrêmement complexe."

Elle espère que son témoignage sera utile : "Dans ce milieu, ce sont les filles qui ont peur, pas eux (...) Je voudrais que les hommes comme lui ne puissent plus jamais profiter de leur situation, d'un rapport de force favorable pour nuire à une femme." Selon Loulou Robert, les mannequins, souvent très jeunes, ne sont guère protégés sur les shootings durant lesquels ils peuvent se retrouver souvent seuls avec le photographe. "J'aimerais déculpabiliser, sensibiliser, prévenir", assène la jeune femme.

David Bellemere a répondu à Elle via son avocat qui parle d'une interview "calomnieuse". Il résume ses rapports avec Loulou Robert à une "relation amoureuse" "profondément sincère et complice" qui "s'est poursuivie par la suite dans le cadre d'une relation amicale tout aussi sincère". Me Eric Morin conclut que son client "ne s'explique pas ces accusations mensongères". En février 2018, dans une enquête du Boston Globe, David Bellemere était accusé de harcèlement par deux mannequins, dont l'Américaine Madisyn Ritland. La griffe de lingerie Victoria's Secret a mis fin à sa collaboration avec le Français en raison de son comportement avec les modèles. Le magazine Elle ne fait plus appel à lui depuis juillet 2016. Plusieurs photographes de mode ont été mis en cause par le mouvement #MeToo.