Loup-Denis Elion : Fier de ses kilos en moins, il se dévoile torse nu !

Les internautes ont pu compter sur Loup-Denis Elion pour faire grimper la température.

Depuis qu'il n'est plus dans Scènes de ménages, c'est sur Instagram que les téléspectateurs peuvent suivre ses aventures. Et quelles aventures ! Lundi 6 novembre 2017, l'acteur de 38 ans a fait un beau cadeau à ses quelque 27 000 abonnés afin qu'ils débutent leur semaine de la plus belle des façons : une photo sexy.

En effet, l'ancien partenaire d'Audrey Lamy a pris la pose torse nu, pour le plus grand plaisir de ses admirateurs. Ces derniers ont le loisir de l'admirer tout sourire, faisant un signe de victoire avec ses poings. La raison ? Il s'est débarrassé de ses kilos superflus et n'en est pas peu fier. "J'ai enfin perdu ces petits kilos superflus! #youpi #joie #keeptraining #motivation #fitmen #sport", a-t-il légendé un cliché où il dévoile ses abdos en béton.

Sous le charme, ils sont nombreux à l'avoir complimenté et félicité pour son challenge relevé. "Félicitations moi j'y travaille", "Cool c'était quoi ton programme ?", "Sympa les abdos", "C'est quoi le secret que je fasse pareil ? Bravo à toi", a-t-on notamment pu lire.

C'est en juin dernier que le public apprenait le départ de Loup-Denis Elion et Audrey Lamy de Scènes de ménages, après avoir passé neuf ans dans la peau de Cédric et Marion. "On a fait ça pour avancer dans nos vies artistiques personnelles, pour aller vers d'autres projets", confiait-il sur Instagram à la suite de la terrible annonce. Et de préciser qu'il avait de nombreux projets en préparation.

Loup-Denis Elion ne chômera pas puisqu'il a été choisi pour doubler un personnage du film d'animation Capitaine Superslip, en salles depuis le 4 octobre dernier. Il a aussi un projet de théâtre pour l'an prochain, "une pièce un peu absurde, burlesque dans l'esprit de Ionesco", a-t-il expliqué à TV Mag. Et de poursuivre : "Je préfère ne pas dévoiler le sujet, car j'ai eu tellement de plaisir à le découvrir, mieux vaut ne pas le connaître à l'avance. J'ai adoré la poésie de son écriture, les références à l'actualité." Il planche aussi sur un projet de série historique au XVIIIe siècle.