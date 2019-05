Luca Zidane fête son anniversaire en famille : tendres mots de son frère Enzo

Le 13 mai 2019, Luca Zidane fêtait son 21e anniversaire. Le footballeur du Real Madrid a pu souffler ses bougies en présence de sa famille qui était (presque) au complet. En effet, le troisième fils de Zinédine Zidane, Théo, était retenu par les préparations de la demi-finale des championnats d'Europe au sein de l'équipe de France des moins de 17 ans. Luca, le plus âgé des quatre frères, qui est gardien de but, a eu droit à un gâteau et à quelques coupes de champagne, à partager avec ceux qu'il aime.

Il a pris la pose pour ses 1,3 million de followers, avec sa maman, Véronique, son frère Enzo et sa compagne, son père et son petit frère Elyaz. "Merci ma famille pour mes 21 ans", a-t-il sobrement écrit en légende de cette jolie photo de famille. Enzo Zidane a également pris le temps de publier une vidéo émouvante de lui et de son frère lorsqu'ils étaient enfants. "Joyeux anniversaire mon frère. Tu es l'une des personnes que j'admire le plus et que j'aime le plus au monde. À jamais ensemble parce qu'il n'y a rien de mieux que de t'avoir près de moi. Je t'aime mon frère", a écrit le cadet. Une tendre déclaration qui a beaucoup ému Luca. "Merci mon frère, je t'aime très fort. Merci d'être toujours là pour moi et d'être ma référence", a répondu l'aîné.

Zizou a également tenu à publier une jolie photo de lui et de son fils, sur son compte Instagram. "Joyeux anniversaire mon fils, 21 ans", a-t-il simplement écrit. Voilà plus de deux ans que Luca Zidane est engagé dans une relation sérieuse avec une certaine Charlotte de Froment.