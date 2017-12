Lucie Lucas (Clem) enceinte : Un tournage "compliqué" pour l'actrice

Récemment, Lucie Lucas retrouvait ses camarades de Clem afin de mettre en boîte la 8e saison. Et le tournage n'a pas été simple pour la belle brune de 31 ans si l'on en croit son collègue et ami Agustin Galiana.

"Le tournage a été compliqué pour elle. Être en tournage et enceinte, c'est pas facile du tout", a confié à nos confrères de Purebreak le gagnant de Danse avec les stars 8 (TF1) à l'occasion de la sortie de son single Carmina. Toutefois, l'actrice, déjà maman de Lilou (née en 2010) et Moïra (née en 2012), ne s'est pas laissé abattre et a tenté de jongler comme elle le pouvait entre sa vie privée et sa vie professionnelle : "C'est une femme battante, elle se bat pour sa famille et son travail et pour pouvoir faire ces deux choses en même temps et elle a réussi."

L'interprète d'Adrian n'a ensuite pas tari d'éloges au sujet de Lucie Lucas : "J'ai rencontré peu de femmes comme elle. C'est une très belle personne. Elle a un coeur en or." En revanche, il était beaucoup plus mystérieux quant à l'avenir de son personnage Clémentine Boissier dans la série. On ne sait donc pas encore si sa grossesse sera intégrée à l'intrigue ou si les producteurs ont pris le parti de tout faire pour la cacher.