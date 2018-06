Lucie Lucas et Ines de la Fressange : Grand sourire dès le petit déjeuner !

Inès de la Fressange soutient Mécénat Chirurgie Cardiaque, une très belle association qui permet à des enfants atteints de malformations cardiaques de venir se faire opérer en France. Depuis huit ans, elle est la marraine de l'opération des Petits Déjeuners du coeur au Café de la Paix, place de l'Opéra à Paris. Pour le lancement de l'opération, l'ancien top a reçu le soutien de la jeune actrice et maman de trois enfants - Lilou (8 ans), Moïra (6 ans) et Milo (3 mois) - Lucie Lucas.

Ce mardi 5 juin 2018 à 9h, Lucie Lucas et Inès de la Fressange ont donc lancé ensemble la nouvelle édition des Petits Déjeuners du coeurs du Café de la Paix qui durera dix jours. Tous les matins, de 8h à 10h, cette adresse parisienne propose en terrasse un petit déjeuner spécial composé d'une boisson chaude, d'un jus d'orange et d'une viennoiserie à consommer sur place ou à emporter. Vendu au prix de 5 euros, l'intégralité des recettes de ce petit déjeuner solidaire est reversée à l'association. Chaque année, l'événement permet de faire venir un ou deux enfants en France pour une opération qui lui sauve la vie.

Après Pauline Lefèvre ou encore Barbara Schulz, c'est la talentueuse Lucie Lucas, star de Clem sur TF1, qui a cette année apporté son soutien aux Petits Déjeuners du coeur. La jeune femme de 32 ans et Inès de la Fressange ont joué de leur notoriété pour attirer le public en passant derrière le comptoir, installé en extérieur, pour proposer des boissons chaudes aux passants. Les deux personnalités étaient accompagnées du Professeur Francine Leca, cofondatrice de Mécénat Chirurgie Cardiaque, ainsi que Christophe Laure, Directeur Régional Paris et Directeur Général de l'InterContinental Paris Le Grand. Le petit Farwad, récemment opéré et sauvé grâce à Mécenat Chirurgie Cardiaque était aussi là avec les bénévoles.

Rappelons que l'association organise également des missions à l'étranger et forme les médecins sur place. Son travail est capital et vous pouvez le soutenir en passant place de l'Opéra pour le petit déjeuner ou en visitant directement le site de Mécénat Chirurgie Cardiaque.