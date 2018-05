Lucie Lucas, jolie maman gâtée par ses trois enfants pour la fête des Mères

Dimanche 27 mai 2018, Lucie Lucas a profité de la fête des Mères pour faire passer un tendre message.

La comédienne de la série Clem (TF1), qui est elle-même la maman de Lilou (7 ans), Moïra (5 ans) et d'un tout petit Milo (bientôt 3 mois), a souhaité à toutes les mères de familles d'être gâtées comme elle peut l'être elle-même au quotidien. "Maman comblée, couverte d'amour et de magnifiques cadeaux, souhaite à toutes les autres mamans autant de bonheur <3", a-t-elle écrit en légende d'un cliché familial en noir et blanc sur lequel on la voit tout sourire entourée de ses trois petits trésors.

Bien entendu, ce cliché transpirant de bonheur a beaucoup plu à la communauté de la comédienne de 32 ans. "Ohhh cette photo est juste magnifique, vous êtes tous juste magnifiques !", "So cute. Beaucoup d'amour sur cette photo, merci de la partager", "Oh tes enfants sont adorables , t'es une maman juste superbe, bonne fête des Mères. Ta famille transmet beaucoup d'amour", pouvait-on lire dès les premières réactions.

Pour rappel, Lilou, Moïra et Milo sont le fruit des amours de Lucie Lucas avec son mari Adrien, un ingénieur qui avait mis sa carrière entre parenthèses pour permettre à sa belle de jongler du mieux possible entre sa vie de famille et ses obligations de comédienne.