M. Pokora bouleversé : "Je pleurais en pensant à ceux que j'aime"

Le 6 février prochain, les téléspectateurs de M6 pourront découvrir les aventures de M. Pokora au Sri Lanka. À l'instar de Michaël Youn en Namibie, le chanteur de 31 ans a dépassé ses limites aux côtés de Mike Horn dans À l'état sauvage. Un séjour physique durant lequel il a perdu de nombreux kilos et a appris beaucoup sur lui-même.

En cinq jours et quatre nuits M. Pokora a marché 50 kilomètres, grimpé des falaises et nagé, le tout par des températures dépassant les 30 degrés. Un défi si difficile qu'il a failli abandonner. "Quand tu es au fond du trou, tu as envie d'être désagréable, de tout envoyer balader et de rentrer chez toi. Et savoir si j'allais passer pour un petit con ou un fainéant, quand on est là-bas, on est tellement dans le dur, qu'on ne pense pas à ça", confesse-t-il à nos collègues du magazine Télé Poche.

Les premières 24 heures ont d'ailleurs tellement été dures que M. Pokora ne s'est pas reconnu. "Je me suis trouvé nul, aux antipodes de ce que je suis dans ma vie professionnelle. (...) La nuit, je pleurais en pensant à ceux que j'aime", explique-t-il sans détour. Mais, l'artiste a relevé le défi et il est devenu un autre homme.

Lui qui a annoncé vouloir faire un break après la tournée qui rendra hommage à son album de reprises de Claude François, a pris goût à l'aventure. Ainsi, il a décidé qu'entre deux albums, il ferait un "petit périple comme dans À l'état sauvage, pour prendre du recul". Une bien belle résolution !

Retrouvez l'intégralité de l'interview de M. Pokora dans le magazine Télé Poche, en kiosques le 30 janvier 2017.