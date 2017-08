M Pokora donne des nouvelles de Jenifer, traumatisée par son accident

S'il a officialisé son départ de The Voice (TF1), M Pokora rempile bel et bien pour une quatrième saison de The Voice Kids. Ainsi, il prendra place dès le 19 août dans les fauteuils rouges du programmes aux côtés de Patrick Fiori et Jenifer. La chanteuse fera alors son retour près de six mois après son terrible accident de la route dans lequel deux personnes ont trouvé la mort. Interviewé par nos confrères de Télé Star, M Pokora a confié avoir des nouvelles de la jolie brune depuis le drame.

"Je suis en contact régulièrement avec Jen, a-t-il lancé. Pour elle, c'était difficile mais ça l'est encore plus pour les familles. Ça va aller pour Jen. Il lui fallait un moment pour digérer tout ça mais elle va aller de l'avant." Pour rappel, après un concert à Bruxelles, le van de tournée de Jenifer et son équipe avait percuté une voiture sur l'autoroute A1.

Traumatisée, la jeune femme de 34 ans s'était alors terrée dans le silence. Puis, en juillet dernier, la maman d'Aaron (13 ans) et Joseph (2 ans et demi) avait pris la parole sur Facebook. "Si ces derniers mois ont été difficiles pour les raisons que vous connaissez, le temps est maintenant venu, après ce long moment de réflexion, voire de repli, de faire ici un point avec vous", avait-elle d'abord écrit. Et de poursuivre : "C'est au travers des épreuves de la vie que l'on redécouvre l'essentiel : Vous, qui êtes toujours là, la famille, toujours aimante et rassurante, les amis, mon île, où je puise mes ressources, mais plus que jamais : la musique... cette flamme intérieure, qui me manque déjà tant et dont je ne pourrai jamais me passer."

Dans la foulée, Jenifer avait indiqué avoir des projets plein la tête, pour le plus grand bonheur de ses fans. Mais en attendant, celle qui s'est récemment séparée de son manager Franck Veron reprendra son rôle de coach dans The Voice Kids 4 dont le coup d'envoi est prévu le 19 août prochain dès 21h sur TF1.

