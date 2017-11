M. Pokora et Christina Milian: Amoureux et détendus en bateau, un doux moment...

Les premiers soupçons concernant Matt Pokora et Christian Milian ont vu le jour début août, à l'issue d'une soirée à Saint-Tropez. Les deux stars n'ont officialisé leur relation qu'en novembre à Nice, en se présentant main dans la main devant les photographes des NRJ Music Awards.

Depuis, Matt Pokora a repris le cours de sa tournée, le "My Way Tour". Il se produira cette semaine à Dunkerque, Rouen et Nantes, et enflammera l'AccorHotels Arena à Paris le vendredi 8 décembre.

Sa chérie est actuellement à Los Angeles. Elle y entretient sa jolie plastique à force de marche en leggings et baskets, sur les hauteurs de la Cité des Anges.