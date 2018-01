M. Pokora et Christina Milian : Amoureux et plus heureux que jamais à Dubaï

2017 était pleine de belles surprises pour M. Pokora et Christina Milian, qui se souviendront forcément de cette année comme de celle de leur rencontre. Inséparables depuis l'été dernier, les tourtereaux ont donc naturellement célébré le Nouvel An en tête à tête, fous amoureux et heureux de trinquer ensemble.

C'est à Dubaï que le chanteur de 32 ans et la bombe américaine de 36 ans (tous deux nés un 26 septembre) se sont retrouvés pour démarrer la nouvelle année du bon pied. Lundi 1er janvier 2018, celui qui vient de boucler les concerts de son My Tour Way s'est ainsi saisi de son compte Instagram pour publier une photo prise au côté de sa belle. Coiffés de turbans et apprêtés pour une sortie dans le désert, M. Pokora et Christina Milian se regardent tendrement, partageant un beau moment de complicité. "Fier de commencer cette nouvelle année avec toi... #hommeheureux", a-t-il écrit en légende.