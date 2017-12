M. Pokora et Christian Milian : Amoureux, dans les coulisses de sa tournée

M. Pokora et Christina Milian sont en couple depuis le mois d'août, et une première rencontre à Saint-Tropez. Les deux artistes ont officialisé leur histoire début novembre, sur le tapis rouge des NRJ Music Awards.

M. Pokora mettra un terme à sa tournée le 17 décembre, jour de sa dernière représentation, au Zénith de Toulouse. La fin d'une folle année 2017, notamment marquée par la remise des disques de platine et de diamant pour l'album My Way (sorti en octobre 2016), le début du My Way Tour et sa participation à l'émission The Voice, saison 6.

En 2018, Matt a confié qu'il s'accordera un long break et répondra peut-être aux sirènes du cinéma...