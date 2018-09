M. Pokora lové contre Christina Milian : Le plus beau selfie de leurs vacances

Les vacances ont été douces et amoureuses pour M. Pokora et Christina Milian. Le couple a profité de la french riviera, comme en témoigne la dernière photo postée par l'artiste américaine sur son compte Instagram. Il s'agit d'un selfie montrant Matt Pokora collé-serré contre elle et lui embrassant tendrement l'épaule. Christina Milian affiche un superbe sourire et écrit en légende, le 3 septembre 2018 : "I simply adore you" ("je t'adore, tout simplement").

La photo a été prise à La Pomme de pin, un restaurant réputé de Ramatuelle. C'est bien dans le sud de la France, du côté de Saint-Tropez, que M. Pokora et sa compagne Christina Milian ont posé leurs valises pour l'été. Discrets, ils n'ont fait que quelques apparitions comme lors d'une sortie au VIP Room mi-août.

Durant ce séjour français, les tourtereaux ont fait escale à Annecy. Le 29 août, M. Pokora et Christina Milian ont rendu visite à l'ancien joueur de football Fabrice Fiorese. La petite bande a notamment mangé au restaurant L'Alpin.

Seule ombre au tableau, les cambriolages dont a été victime Christina Milian. Alors qu'elle profitait de notre beau pays avec son amoureux, la star a été cambriolée deux fois à Los Angeles. La maison de la chanteuse a d'abord été visitée le 24 août. Les voleurs ont mis la main sur un butin de 100 000 dollars. À peine quelques jours plus tard, le 28 août, une nouvelle effraction était à déplorer, mais cette fois-ci, l'alarme avait fait fuir les malfaiteurs avant qu'ils n'aient pu dérober quoi que ce soit.