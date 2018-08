M. Pokora et Christina Milian cambriolés, un beau butin dérobé

Au début de l'année, M. Pokora prenait une décision radicale : quitter la France et partir s'installer à Los Angeles avec sa compagne Christina Milian, le tout dans le but de faire passer sa vie privée, qu'il avait trop délaissée, avant sa carrière. Ce déménagement inattendu avait alors impliqué la vente de sa maison de prestige située dans le chic ouest parisien, à Suresnes (Hauts-de-Seine).

Alors qu'il menait jusque-là une vie paisible en Californie, le chanteur français de 32 ans connaît sa première déconvenue. Le site américain TMZ.com révèle en effet que le cocon de Christina Milian et M. Pokora a été visité dans l'après-midi du vendredi 24 août 2018 par des cambrioleurs. Il était aux alentours de 13h lorsque les malfaiteurs se sont introduits dans la maison de Los Angeles (située dans le quartier de San Fernando Valley) qui possède pourtant un système de sécurité qui était actif au moment de l'intrusion. Le montant du butin dérobé est estimé à 100 000 dollars et aurait pu être plus important encore, précise le média américain. Reste maintenant à savoir comment les cambrioleurs ont réussi à tromper les agents de sécurité mais aussi les agents de la police de Los Angeles qui n'ont pas été prévenus par l'alarme.

M. Pokora - décrit comme "super famous" (très célèbre) en France par TMZ - et Christina Milian n'étaient pas présents au moment des faits puisque le couple poursuit ses vacances dans le sud de la France. Les deux chanteurs se trouvent depuis plusieurs jours dans le Golfe de Saint-Tropez en compagnie de Violet, la fillette de 8 ans de l'interprète de When You Look at Me, née de son union avec le rappeur américain The-Dream. La compagne de M. Pokora a d'ailleurs publié de nouvelles photos de leurs vacances en France dans ses stories Instagram.