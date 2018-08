M. Pokora tactile entre les jambes de Christina Milian à la piscine

Qui sait, ces vacances dans le Sud de la France pourraient leur donner des envies de bébé. En mai dernier, l'interprète de When You Look At Me s'était exprimée sur ses envies d'enfants et de remariage, dans les colonnes de Life & Style. "Je veux absolument avoir plus d'enfants et j'aimerais aussi me marier, surtout avec quelqu'un que j'aime, qui est ouvert et qui veut le faire bien sûr. La bague peut arriver à tout moment", avait déclaré celle qui est déjà maman d'une petite fille, Violet Madison Nash, qu'elle avait eue avec son ex-mari, le rappeur The-Dream.