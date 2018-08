Christina Milian, déjà un an avec M. Pokora: "Je ne peux pas être plus heureuse"

Christina Milian et M. Pokora fêtent leurs un an d'amour. Mercredi 1er août 2017, la chanteuse s'est saisie de son compte Instagram pour publier un tendre message dans sa story. Celui-ci reprend une photo du couple publiée en août 2017 sur Facebook après leur rencontre lors d'une soirée à Saint-Tropez. "J'ai rencontré mon jumeau d'anniversaire il y a un an aujourd'hui. Je ne pourrais pas être plus heureuse", a-t-elle écrit.

Inséparables depuis ce jour-là, Christina Milian et M. Pokora sont effectivement tous deux nés un 26 septembre. La star américaine étant âgée de quatre ans son aînée. Cette année, elle fêtera ses 37 ans tandis qu'il célébrera ses 33 ans.

En septembre dernier, soit un mois après leur rencontre, les tourtereaux avaient d'ailleurs fêté leurs anniversaires respectifs dans un restaurant de Los Angeles avec leurs amis. Depuis qu'il avait annoncé en novembre 2017 qu'il faisait une pause dans sa carrière, l'interprète du tube À nos actes manqués a pris pas mal de temps pour se consacrer à sa vie privée et a vécu une grande partie de l'année en Californie avec sa belle. De retour en Europe pour l'été, il a d'ailleurs été vu la semaine dernière à Saint-Tropez lors d'une soirée au VIP Room.

De son côté, Christina Milian (qui est mère d'une petite Violet âgée de 8 ans avec son ex-mari Terius Youngdell Nash, alias The-Dream) profite actuellement de vacances à Porto Rico. Avant de retrouver son chéri français très bientôt ?