M. Pokora : Plus sensuel que jamais, il dévoile sa plastique de rêve

Avec l'arrivée des beaux jours, M. Pokora se dévoile comme chaque été torse nu. Entre deux parties de football avec ses amis ou encore des séances de sport intensives, le beau gosse joue les apollons ultrasexy en posant dans presque le plus simple appareil sur Instagram.

Ce dimanche 16 juillet, la star de 31 ans a partagé un cliché le mettant en scène torse nu, dévoilant au passage son impressionnante forme physique. Avec ses abdos en béton et sa silhouette à en faire tomber plus d'une, celui qui vient de quitter son poste de juré dans The Voice sur TF1 semble faire saliver la plupart de ses fans.

Près de 72 000 personnes ont mentionné qu'elles "aimaient" la photo. Et les commentaires ? Par centaines ! "Tu es le plus beau Matt Pokora", "Les abdos p****n", "J'ai vraiment pas les mots", "Oups je bave !", "Mon idole c'est le plus beau" ou encore "La perfection en une photo", pouvait-on lire parmi ces très nombreuses réactions.