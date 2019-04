M. Pokora : Son dossier croustillant sur Jenifer

Après un peu plus d'un an de pause musicale, M. Pokora était de retour en chansons le 12 avril 2019. Ce jour-là, le chanteur de 33 ans sortait son nouvel album, Pyramides. Depuis, il enchaîne donc les interviews. Il s'est notamment confié à Gala et s'est prêté au jeu de leur interview Tel me more. L'occasion de dévoiler un dossier sur son ancienne camarade de The Voice Kids Jenifer.

C'est une photo de la belle brune de 36 ans en train de manger un kebab que M. Pokora a dévoilée quand on lui a demandé quel était le plus gros dossier de son téléphone. "C'est Jenifer en train de manger un kebab à Strasbourg. C'est le kebab d'un de mes meilleurs amis. C'est le meilleur kebab de France. Je lui ai dit : 'Il faut que tu goûtes ça.' Et quand je suis allé la voir après le concert, dans sa loge, je dis : 'Mais elle est où, Jenifer ?' Elle était dans un coin en train de manger un kebab. Désolé Jen", a confié l'artiste.

M. Pokora a aussi dévoilé que le dernier SMS qu'il avait reçu provenait de sa petite amie Christina Milian ou que cette dernière "likait" toutes les photos qu'il postait sur Instagram : "À chaque fois que je poste, elle doit avoir une alerte. Dès que je poste, elle doit voir ce que je poste." Enfin, il a tenu à passer un message à Zinedine Zidane : "Je rêverais qu'il me suive sur les réseaux sociaux. Zinedine, si tu me vois, voilà, j'aimerais beaucoup que tu me follow pour m'envoyer un bol de followers."

C'est dit !