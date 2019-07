M. Pokora torse nu sur Instagram : Ses abdos font craquer les internautes !

Suivi par plus de 2 millions de personnes sur Instagram, M. Pokora a fait plaisir à ses fans en publiant une photo alléchante sur le réseau social. Le chanteur de 33 ans ne manque pas une occasion de montrer son corps musclé et tatoué. Le 11 juillet 2019, le compagnon de Christina Milian s'est affiché torse nu sur Instagram. Un cliché en noir et blanc qui dévoile joliment les abdominaux du chanteur, ainsi que ses biceps dessinés. Palmiers, transats et maillot de bain immaculé : Matt Pokora semble prendre du bon temps dans un jardin.

"Back in shape", écrit simplement l'artiste en légende du cliché, plébiscité par plus de 70 000 personnes. "On valide ce genre de photos", "Le plus beau de tous", "Tu es si beau", "Cette beauté pouloulou", peut-on lire parmi des dizaines d'autres commentaires émerveillés.