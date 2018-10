Madame Monsieur complices face à Fiona Gélin aux Vendanges de Montmartre

C'est sous un grand soleil exceptionnel que s'est tenue une partie de la fête des Vendanges de Montmartre, dans le 18e arrondissement de la capitale. Un événement entamé le 10 et qui prend fin ce dimanche 14 octobre. De nombreuses activités étaient au programme.

Samedi, la matinée a été marquée par le traditionnel Ban des Vendanges qui s'ouvrait au coeur des vignes de Montmartre, par Alain Coquard, Président de la République de Montmartre, en présence d'Éric Lejoindre, maire du 18e, de Éric Sureau nouveau Président du COFAS, de Gilles Guillet, Grand Maître de la confrérie du Clos Montmartre et avec la Commune Libre du Vieux Montmartre, la Commune Libre de Montmartre, les Compagnons de la Butte Montmartre et les représentants des confréries et groupes folkloriques participant au défilé. Au milieu des vignes, les Compagnons de la Butte Montmartre ont repris 5 refrains autour de la Paix.

C'est d'ailleurs dans les vignes que l'on a pu voir le duo musical Madame Monsieur, représentant tricolore au dernier concours de l'Eurovision. Émilie Satt et Jean-Karl Lucas, qui forment un couple à la ville, ont pris la pose avec décontraction. Ils étaient les parrains de cette édition.

L'après-midi, il fallait compter des milliers de batteurs de pavés pacifistes pour fouler les rues du 18e et célébrer la vigne, les vendanges et la paix. Un "moment intergénérationnel qui rassemble chaque année une cinquantaine de confréries de France et d'ailleurs", précise le site de l'événement. En tête de cortège, il fallait aussi compter sur la Reine des Vendanges – Chloé Oster – qui devait emmener tout ce beau monde des vignes à la Mairie, de nouveau habillée par les couturiers de la Fabrique de la Goutte d'Or. Une robe réalisée grâce à un appel à participation auprès des jeunes des écoles de la Goutte d'Or, le meilleur dessin servant alors de modèle aux couturiers de la Fabrique de la Goutte d'Or. Comme chaque année, les jeunes de l'association ARC 75/Mozaïc 18 assuraient l'encadrement du Défilé et guidaient la procession gaiement jusqu'à la mairie.

Dans les rues, lors du défilé, on a pu voir Zelia Van Den Bulke et son fils, Nicolas Baretje, l'ancien chroniqueur de France 2 Benoit Chaigneau, Valérie Fignon ou encore la comédienne Fiona Gélin, laquelle semblait en forme.

Thomas Montet