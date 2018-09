Madonna : Cette somme ridicule qu'elle paye pour un palais à Lisbonne

En s'installant à Lisbonne, au Portugal, Madonna n'a pas choisi n'importe quel endroit pour y vivre avec ses enfants. La chanteuse de 60 ans aurait jeté son dévolu sur le palais Ramalhete, un édifice du 18e siècle. Mais l'interprète de Like a Virgin utilise aussi un second palais. Libération, dans son édition du 22 septembre 2018, donne quelques détails...

Consacrant un dossier à l'immobilier à Lisbonne, alors que les prix se sont envolés aussi bien en location qu'en achat, faisant fuir les lisboètes vers la banlieue, Libération relate "un mini-scandale" qui a récemment éclaté dans la capitale. En effet, un mystérieux acheteur serait sur les rangs pour acquérir le palais Pombal, un édifice ayant appartenu au marquis du même nom, datant du 18e siècle. Si rien n'indique qu'il s'agit de Madonna, en revanche, le quotidien explique que celle-ci "utilise une cour du palais Pombal pour entreposer une quinzaine de ses voitures, contre la modique somme de 720 euros mensuels versés à la municipalité". Une somme ridicule car la mairie de Lisbonne a besoin d'argent pour entretenir et rénover son patrimoine, laissé à l'abandon et de plus en plus souvent vendu à des investisseurs privés.

Libération indique que "la reine de la pop Madonna, vit dans le somptueux palais Ramalhete du XVIIIe siècle" mais sur ce point précis un doute subsiste. En effet, si la star a bel et bien posé ses valises dans cet édifice, il s'agit toutefois d'un hôtel de luxe qu'elle aurait loué pour un an en incluant une clause lui permettant de faire une offre d'achat au bout de 12 mois. Or, en avril, le Mail Online affirmait qu'elle avait désormais choisi une sublime demeure du 18e siècle de style néo-mauresque, de 1500 m² sans en dévoiler le nom. Enfin, il semblerait que Madonna a aussi acheté la résidence Quinta do Relógio à Sintra !

Thomas Montet