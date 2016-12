Madonna : Complice avec tous ses enfants pour skier en Suisse

Alors que, comme chaque année, la plupart des stars se rendent dans la chic station d'Aspen dans le Colorado, Madonna a elle choisi d'aller skier dans les montagnes suisses. La star a embarqué ses enfants avec elle.

Sur Instagram, la chanteuse a partagé divers clichés de son séjour à la montagne, se réjouissant de passer les fêtes de fin d'année entourée de tous ses enfants : Lourdes (20 ans), David (11 ans), Mercy (10 ans) et même Rocco (16 ans), qui lui en a fait baver toute l'année et l'humiliait encore en novembre dernier... L'adolescent, qui a décidé de vivre chez son père Guy Ritchie à Londres, affichait même un très large sourire auprès de sa maman, au moment de poser pour une photo de groupe sur laquelle on pouvait aussi voir le magicien et ami de la star, David Blaine. La magie de Noël sans doute...

Madonna, qui a récemment rendu hommage à la regrettée Carrie Fisher, n'a pas non plus manqué d'immortaliser les progrès de David, lequel est de plus en plus à l'aise sur les pistes.