Madonna et son fils David : Balade à cheval sur une sublime plage portugaise

Fin septembre, Madonna lançait en grande pompe sa ligne de cosmétiques, MDNA SKIN, à New York. Depuis, elle est de retour au Portugal où elle a choisi de s'installer pour son fils David, 12 ans, qui a intégré le centre de formation du Benfinca Lisbonne.

Quand la star de 59 ans n'inonde pas les réseaux sociaux de photos et de vidéos de ses jumelles Estere et Stella, âgée de 5 ans, elle profite de son fiston qui semble partager les mêmes passions qu'elle : la musique, bien sûr, mais aussi les chevaux. Le 8 octobre dernier, Madonna et David se sont offert une grande balade à cheval sur la somptueuse plage de Comporta à quelques kilomètres seulement de Lisbonne.