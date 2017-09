Madonna, une soubrette à New York : Elle ignore Lady Gaga et lance MDNA SKIN

Installée au Portugal pour que son fils David, qui vient de célébrer ses 12 ans, puisse intégrer le centre de formation du Benfica Lisbonne, Madonna est brièvement de retour à New York. La mégastar n'assure pas seulement la promotion de l'album live et du DVD du Rebel Heart Tour mais aussi le lancement de sa ligne de cosmétiques, MDNA SKIN, aux Etats-Unis.

Le lendemain de son passage, lundi 25 septembre, dans l'émission The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, Madonna a joué les conseillères en cosmétiques chez Barney's, un grand magasin de luxe new-yorkais. Ne manquant pas d'humour, la star avait revêtu une tenue noire et blanche de soubrette pour accueillir ses fans et leur présenter ses produits comme le masque d'argile Chrome Clay Mask ou le spray relaxant The Rose Mist.

C'est d'ailleurs ce dernier produit qui est à l'honneur de trois films publicitaires tournés par Madonna en compagnie de la sensation internet The Fat Jew. Prenant le contre-pied des campagnes glamour pour produits de beauté, l'interprète de Girl Gone Wild joue la carte de l'humour. En peignoir blanc, entourés de jeunes esthéticiennes qui prennent soin d'eux, The Fat Jew et Madonna refont la chorégraphie de Vogue, s'aspergent de rosé – le vin pas le spray relaxant ! – et s'amusent que la star n'ait personne pour l'éventer : "Je fais encore certaines choses, tu sais ?" Les trois clips se terminent par le même "Yesss bish..." complètement décalé.