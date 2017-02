Madonna, le père de ses jumelles sous le choc : "On ne m'a pas prévenu"

C'est un nouveau témoignage qui risque d'accabler un peu plus le camp de Madonna. Alors que la star américaine a pris sous son aile le 8 février dernier des jumelles originaires du Malawi, Estere et Stelle (4 ans), officialisant ainsi nouvelle adoption controversée quelques années après celles de David et Mercy (11 ans, également nés au Malawi), le père biologique des fillettes, Adam Mwale, s'est entretenu dimanche 19 février avec le Daily Mail pour donner sa version des faits.

Selon ses propos, il a été "induit en erreur" par la justice malawite, qui lui aurait assuré que la chanteuse de 58 ans serait une simple "mère d'accueil", le temps que les fillettes obtiennent la meilleure éducation possible avant de revenir un jour dans leur petit village, Kayembe. Comprenant aujourd'hui que l'adoption est permanente, il se dit horrifié et affirme qu'il a été manipulé dans la signature des documents qui stipulent le renoncement à ses droits parentaux. "Ce ne peut pas être vrai. Depuis le début, on me disait qu'Esther et Stella iraient à l'étranger avec une femme riche, qu'elle leur apporterait une bonne éducation et qu'elle me les rendrait pour qu'elles reviennent vivre avec moi et m'aident avec ma famille. Maintenant, vous me dites que l'adoption est permanente. Cela ne peut pas être vrai, je ne veux pas y croire. Je suis leur père et je serai toujours leur père. (...) J'ai accepté qu'elles aillent à l'étranger mais c'est parce qu'on m'a dit qu'elles reviendraient. Elles seront toujours mes enfants", a-t-il déclaré.

On m'avait demandé de tout accepter au tribunal

Le fermier de 40 ans a également pointé du doigt les nombreux "mensonges" qui ont été relayés dans la presse et qui auraient été vraisemblablement distillés par la justice malawite et l'entourage de Madonna. Plusieurs rumeurs affirmaient en effet qu'il avait abandonné ses filles après que son épouse, Patricia, était morte en couche et qu'il avait immédiatement refait sa vie avec une autre femme. S'il partage bien la vie d'une certaine Anna, il assure avoir vécu "plusieurs années de bonheur" avec son épouse disparue, avec laquelle il a eu d'autres enfants, Gladys (18 ans), Alinefe (15 ans), Tina (13 ans) et Kenny (7 ans). Tous vivent dans la même petite maison, sans eau, ni électricité, ni matelas. Ces conditions précaires l'avaient incité à placer temporairement les jumelles dans l'orphelinat situé à une trentaine de kilomètres de son domicile.

Elles ne vivaient certes pas avec eux, mais Adam Mwale a expliqué qu'il leur rendait régulièrement visite avant que Madonna intervienne. "Le responsable de l'orphelinat m'a dit que c'était une chance formidable pour mes petites filles et pour leur frère et leurs soeurs à la maison. On m'avait demandé de tout accepter au tribunal. Je ne pensais pas que c'était pour ne plus jamais les revoir. Je m'y étais rendu avec mon beau-frère, qui a signé les papiers avec moi, et nous avons continué de croire que je resterais toujours le père des jumelles et qu'elles finiraient par revenir à la maison", a-t-il déclaré.

Je pensais que c'était un nouveau départ, mais que c'était temporaire

Dans son entretien avec le Daily Mail, Adam Mwale est également revenu sur la mort tragique de sa femme et sur les dispositions prises pour préserver le bien-être d'Estere et Stelle. "Je suis celui qui a emmené les filles à l'orphelinat après la mort de Patricia. Nous étions heureux en mariage depuis plusieurs années. Nous avons vécu une bonne vie de famille. Mais lorsqu'elle a donné naissance aux jumelles, elle a perdu beaucoup de sang et est décédée. Les jumelles ont survécu. Je voulais que l'hôpital nous aide, mais ils nous ont dit que l'orphelinat était le meilleur endroit. Tout le monde au village sait que je voulais le meilleur pour elles", a-t-il ajouté.

Le chef du village Kayembe, un dénommé Khwele, a appuyé les déclarations du père de famille, expliquant que la communauté locale avait bien tenté d'apporter son aide à la famille après le décès soudain de Patrica. "Adam était triste et perturbé à cette époque. Nous l'avons soutenu du mieux possible, mais personne n'a grand-chose ici", a-t-il déploré. C'est seulement deux ans après la mort de sa femme que le père des jumelles s'est remarié et, loin d'abandonner ses enfants, il a travaillé durement pour leur permettre d'aller à l'école et leur rendait visite à l'orphelinat. Aujourd'hui, il se dit complètement désemparé. "Elles allaient avoir une nouvelle vie pendant un moment et c'était un mélange de sentiments pour nous tous. Je pensais que c'était un nouveau départ, mais que c'était temporaire. Je pensais qu'elles allaient recevoir une bonne éducation, ce que je n'aurais jamais pu leur offrir, et que nous serions un jour réunis. Au fond, j'espère avoir un avenir avec elles. Le responsable de l'orphelinat m'a demandé de ne pas parler de ça, mais maintenant je suis inquiet", a-t-il tristement conclu.